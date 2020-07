Quique Setién: "no me siento señalado por Messi"

Luego de la cruda autocrítica que realizó Lionel Messi al cederle la corona al Real Madrid en la Liga de España, Quique Setién habló al respecto, dándole la razón al argentino, además de puntualizar que nunca se ha sentido señalado por él.

¡Buscas un smatphone! Samsung Galaxy A31 será tu favorito por todas las características que ofrece

"Messi tiene la razón, si jugamos tan como como lo hemos hecho en algunos partido, no nos va a dar para ganar nada. En absoluto me veo señalado. Todos decimos cosas que a veces se interpretan mal, otras bien. Son situaciones que se viven cotidianamente en estos momentos de frustración. Pero no le doy importancia", señaló en conferencia de prensa.

Setién aceptó que su equipo no ha hecho las cosas bien; sin embargo, también es consciente de que han tenido partidos buenos. "La realidad es que también hemos tenido muy buenos momentos, y que esos momentos nos pueden dar para ganar la Champions League".

Foto tomada: Getty Images.

Pese a que dejaron escapar el título, el conjunto catalán buscará cerrar dignamente la temporada este domingo, cuando visiten al Alavés. "Es necesario que en el último partido dejemos sensaciones positivas. Lo hemos hablado un poco, el equipo está mentalizado de que es un partido importante y tenemos que sacarlo adelante para reforzarnos".

SU FUTURO

Durante la semana, Quique Setién se reunió con Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, hecho que generó una ola de especulaciones, pues ya ponían fuera del equipo al español, pero él dejó en claro que fue una reunión de las que comúnmente tienen y, en un futuro, se sigue viendo dirigiendo a la escuadra blaugrana.

Foto tomada: Getty Images.

Te puede interesar: Juegos de Orlando no contarán para definir al MVP de la NBA

"Es normal que haya reuniones de este tipo, todos buscamos soluciones para que las cosas cambien. Nos preparamos para el futuro con optimismo. Yo sigo con el mismo entusiasmo y ganas, y no tengo la sensación de quererme marchar, la verdad", concluyó.

LO MAS VISTO EN PUBLIMETRO TV