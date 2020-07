Zidane elogia al Vasco Aguirre: "Es un gran D.T. que ha hecho grandes cosas en su carrera"

Previo al encuentro de la última jornada de la Liga entre el Leganés y el Real Madrid, Zinedine Zidane elogió al técnico mexicano Javier Aguirre, actual entrenador de los pepineros, al valorar su experiencia y su trabajo.

En conferencia de prensa, Zizou reconoció la labor de Aguirre al mando del Leganés.

"Es un entrenador de mucha experiencia, lo valoro mucho porque ha sido y es un gran técnico que ha hecho muchas cosas en su carrera, con muchos equipos a los que ha liderado muy bien", resaltó Zidane sobre Javier Aguirre.

El francés también habló acerca del trabajo de los entrenadores de gran recorrido, a quienes señaló como de los que más aprende.

"Está liderando al Leganés y solo tengo un respeto enorme por estas personas que yo en concreto, desde que soy entrenador, las miro para sacar algo siempre. Esta gente tiene mucho", manifestó con respeto.

Leganés necesita de la victoria para buscar salvarse del descenso, mientras que los merengues ya son campeones de La Liga.

En otro tema el entrenador del Real Madrid, ha recordado que tiene "contrato" con el club blanco hasta 2022, pero que "en el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar" y que por eso no quiere "hablar del próximo año ni del siguiente", añadiendo que su trabajo "va a acabar algún día" y que esa vez será "de verdad".

"Estoy aquí, pero nadie sabe lo que va pasar, por eso no hablo del próximo año ni del siguiente. Tengo contrato y me gusta estar aquí, pero no se sabe nunca lo que va a pasar en el fútbol. Por eso estoy tranquilo con mi situación, pero en el fútbol se cambia de un día a otro. Esto disfrutando aquí, vamos a ver hasta cuándo", valoró Zidane ante la prensa.