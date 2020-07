Natalie Portman, Eva Longoria y otras actrices tendrán equipo de futbol femenino

La actriz Natalie Portman destaca al frente del grupo de inversionistas que establecerá en Los Ángeles un equipo de la liga femenina de futbol a partir del 2022.

Niño que salvó a su hermana de ataque de perro recibe el cinturón de campeón del CMB

FOTOS: La playera del América para la temporada 2020-2021

El equipo, tentativamente con el nombre Angel City, incrementará a 11 la cantidad de clubes en la NWSL (las siglas en inglés de la liga). Louisville FC se sumará a los actuales nueve equipos la próxima temporada.

Portman y la capitalista de riesgo Kara Nortman encabezan el grupo propietario con mayoría de mujeres. Julie Uhrman, empresaria del gaming, será la presidenta del consorcio. También participan las actrices Eva Longoria, América Ferrera, Jennifer Garner y Uzo Aduba.

El empresario y confundador de Reddit Alexis Ohanian, esposa de la estrella del tenis Serena Williams, es el máximo inversionista individual por cuenta de su firma Initialized Capital. Portman, Nortman y Uhrman tendrán participación financiera en el equipo.

Expansion group hails from Hollywood, technology, venture, media and sports sector, including fourteen former @USWNT players: https://t.co/iRVQdNRQw2 pic.twitter.com/Wza7AjLTLD

#NWSL is coming to the City of Angels 🤩

“Me parece muy importante que los niños, tanto chicos como chicas, puedan admirar a mujeres que sean un ejemplo y también heroínas. Y este es un deporte que es increíble por ser un deporte colectivo", dijo Portman en una entrevista con The Associated Press. “Puedes admirar el éxito de un mujer y que todos le alienten porque el éxito de una mujer representa el éxito integral del equipo".

Dentro del grupo fundador figuran media docena de futbolistas retiradas, entre ellas Mia Hamm, Abby Wambach y Julie Foudy. También participan otras mujeres empresarias.

Portman contó que una vez escuchó a Wambach, ex delantera de la selección de Estados Unidos, cuando dio un discurso en un evento “Time’s Up” y se puso a meditar sobre cómo la sociedad considera a las mujeres deportistas. Fue entonces que ella y Nortman se reunieron con Becca Roux, la directora ejecutiva de la asociación de futbolistas de la selección de Estados Unidos.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

— We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020