Raúl Jiménez, nominado al mejor gol de julio en la Premier League

No existe duda de que Raúl Jiménez es uno de los mejores delanteros de la Premier League. El atacante mexicano fue nominado al mejor gol de julio, con el tanto que marcó frente al Burnley en la jornada 36 de la temporada 2019-2020.

Y es que no es para menos, el delantero nacido en Tepeji del Río, se lució con un golazo de volea, aunque aquella ocasión, el rival logró empatar el duelo por la vía del penalti durante los últimos minutos del encuentro. ¡Revive el gol de Raúl Jiménez!.

Jiménez compite con Anthony Martial del Manchester United, Wilfried Zaha del Crystal Palace, Danny Welbeck del Watford, Alexandre Lacazzette del Arsenal, Yves Bissouma del Brighton, David Silva y Kevin de Bruyne del Manchester City ambos.

Long range efforts, overhead kicks and volleys, but which is your @budfootball Goal of the Month?#PLAwardspic.twitter.com/NK06ZDurJA

— Premier League (@premierleague) July 29, 2020