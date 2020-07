Checo Pérez, aislado por posible Covid-19

Malas noticias en la Fórmula 1. Racing Point informó mediante su cuenta de Twitter, que el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, se encuentra aislado por posible Covid-19, aunque están a la espera de nuevos resultados previo al Gran Premio de Gran Bretaña que se correrá este fin de semana, siendo la cuarta parada de la temporada 2020.

"Checo hoy no está en el circuito, después de un resultado de prueba no concluyente. Se está autoaislando esperando los resultados de una nueva prueba", informó la escudería británica.

Sergio Perez was not at Silverstone on Thursday following an inconclusive test for Covid-19

He is currently self-isolating while he awaits the results of a re-test #BritishGP 🇬🇧 #F1 https://t.co/5qDTGQGYK5

