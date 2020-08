VIDEO: Peleador de MMA llega a los golpes con referí tras ser descalificado

Durante una función de MMA en Abu Dhabi, uno de los peleadores arruinó el espectáculo cuando se enfrentó a golpes con el referí.

Durante la primera ronda de Bogdan Kirilenko en los EAU Warriors 12, Ahmad Al Darmaki, peleador de peso pluma, aplicó un estrangulamiento a su rival, Bogdan Kirilenko, cuando este se rindió, el árbitro Marc Goddard, lo obligó a soltarlo, indicación que no aprobó Darkami.

Al levantarse empujó al referí en un par de ocasiones y después trató de tomarlo del cuello. Segundos después desistió ante el reclamo de Goddard.

Goddard posteriormente anuló la victoria de la sumisión de Darmaki a una pérdida por descalificación.

Esta no es la primera vez que sucede algo así, ya que en 2017 , el ex campeón de UFC Conor McGregor se enfrentó con el tercero en el octágono, en un show de Bellator.

Ahmad Al Darmaki was just DQ'd after he refused to release an RNC against Bogdan Kirilenko. Things got physical between him and ref Marc Goddard.#UAEWarriors12 pic.twitter.com/XF1azA1Jzs

— caposa (@Grabaka_Hitman) July 31, 2020