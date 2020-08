Julio César Chávez revela que tiene el cráneo más grande de lo normal

Julio César Chávez reveló el secreto de haber aguantado tantos golpes durante su carrera boxística: ¡Tenía el craneo más grande de lo normal!

"Por eso aguanto mucho. Cuando a mi me hicieron un estudio de la cabeza recuerdo que los doctores estaban como locos… Me salió el cráneo más grande de lo normal, los doctores estaban asustadísimos. Es por eso que yo aguantaba muchísimos golpes, como no aparentaba estar mal no se daba cuenta la gente", contó el "Gran Campeón Mexicano" en una entrevista con los comentaristas Christian Martinoli y Luis García.

Recordó que no quería ser boxeador sino futbolista "pero me fui por el camino más fácil".

"Yo no quería ser boxeador, yo quería ser futbolista, jugaba de medio. Fui a un nacional como seleccionado de futbol, de beisbol y de boxeo. Me fui por el camino que más me convenía y no me equivoqué, gracias a Dios", expresó.

Finalmente recordó su combate ante el estadounidense Meldrick Taylor, pelea que consideró la más difícil de su carrera porque iba perdiendo.

"Definitivamente la pelea más complicada y más difícil fue la de Meldrick Taylor; imagínate ir pendiendo la pelea y ganarla en el último round. Mis golpes eran de mucha potencia pero él era mucho más rápido que yo. En el último round cuando le pego la derecha y lo tambaleó dije 'aquí es', gracias a Dios lo tumbé", expresó.

