La UEFA elimina acumulación de tarjetas amarillas para su reanudación

El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió este martes eliminar las tarjetas amarillas acumuladas al finalizar los octavos de final de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, por lo que todos los jugadores empezarán 'limpios' y sin riesgo de sanción las respectivas 'Finales a 8'.

"Con el fin de volver a crear el mismo equilibrio de partidos que quedaban después de la eliminación de las tarjetas amarillas pendientes, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido anticipar esa fecha para las tarjetas recibidas por los jugadores y cuerpo técnico a después de los octavos en lugar de después de los cuartos", indicó la UEFA en un comunicado.

🟨 Yellow cards will not be carried forward from the @ChampionsLeague or @EuropaLeague Round of 16 stages in this season’s competitions.#UCL #UEL

