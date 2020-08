'Checo' Pérez responde a críticas: "más irresponsable opinar sin saber"

Tras darse a conocer que no participará por segundo fin de semana consecutivo en un Gran Premio en la Fórmula 1, el piloto Sergio Pérez arremetió contra un seguidor que lo criticó.

“Muy irresponsable de tu parte haberte salido de la burbuja. Al rato no llores cuando te corten del equipo. Muy mal #Checo”, dijo el seguidor, haciendo referencia a los rumores de la salida de ‘Checo’ de Racing Point y la llegada de Sebastian Vettel.

Ante este mensaje, el piloto mexicano le respondió acerca del contagio que sufrió.

“Más irresponsable opinar sin saber. Seguí todas las indicaciones de la Fía y mi equipo. No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tú. Llorar por que me corran? Jajá por lo que veo en tu perfil no conoces lo que es trabajo digno", escribió Checo.

Más irresponsable opinar sin saber. Seguí todas las indicaciones de la Fía y mi equipo. No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tu. Llorar por que me corran? Jaja por lo que veo en tu perfil no conoces lo que es trabajo digno. https://t.co/j5wSV5cBKN — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 7, 2020

Sergio Pérez se perderá este fin de semana el circuito de Silverstone. Actualmente se encuentra en la séptima posición de la Fórmula 1, al sumar 22 puntos.

