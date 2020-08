Las peores goleadas en contra del Barcelona

Barcelona, un equipo con tanto prestigio, se encontró con un Bayern Munich demoledor y perdió 8 a 2, resultado que ya lo ubica entre los peores de su historia.

A pesar de ser un resultado histórico ya que es la primera ocasión que sufre una goleada así en Champions League, es la sexta ocasión que concede 8 o más goles en un encuentro.

De acuerdo al periodista Alexis María Martín-Tamayo “Misterchip”, estos encuentros son

Siendo la última vez hace 74 años.

4.440 partidos oficiales en la historia del Barça. Solo seis veces concedió 8+ goles:

12-1 vs. Athletic en La Liga (1931)

8-2 vs. Real Madrid en La Liga (1935)

11-1 vs. Sevilla en La Liga (1940)

11-1 vs. Real Madrid en Copa (1943)

8-0 vs. Sevilla en Copa (1946)

8-2 vs Bayern

