VIDEO: Nuevo récord mundial en los 5 mil metros planos

Este viernes el mundo del atletismo vivió un día histórico, cuando el récord mundial en los cinco mil metros planos tiene nuevo dueño: el ugandés Joshua Cheptegei, quien detuvo el cronómetro en 12:35.36.

El escenario para lograrlo fue la Diamond League que se disputa en el principado de Mónaco y el hito se realizó frente a cinco mil personas acomodadas en la tribuna, como medida cautelar ante la amenaza del coronavirus.

El dueño de la mejor marca en dicha distancia era Kenenisa Bekele, de Etiopía, quien había registrado un tiempo de 12:37.35 hace dieciséis años. Para Cheptegei, de 23 años de edad, ésta fue la primera carrera post-pandemia.

What a special and incredible night in monaco, thank you @MeetingHerculis for invite, I finally break 5000m World record 12:35:36. Special thanks to @GlobalSportsCom training crew, family @KagutaMuseveni @JanetMuseveni @HamsonObua travel support towards our travels pic.twitter.com/P6aUo8IeDj

