VIDEO: ¡Destrozado! Tremendo accidente durante las 6 horas de Spa 2020

Un auto destrozado y segundos de terror se vivieron durante las 6 horas de Spa 2020.

El piloto Thomas Laurent pudo liberarse de su Alpine A470, que había sido destruido después de viajar a más de 200 km / h frente a la curva Blanchimont en el circuito.

El automóvil se volcó sobre la barricada e impactó tras tocarse con Eddie Irvine.

Los paramédicos actuaron rápidamente, y afortunadamente el Laurent salió ileso.

El joven francés inmediatamente comunicó por radio a su equipo: "Lo siento mucho, muchachos, estaba a su lado, realmente estaba a su lado".

El coche fue sacado inmediatamente de la pista por seguridad de los demás competidores.

Drama, massive crash happened to #36 @SignatechAlpine's @ThomasLaurent85 but fortunately he has walked away from it. He will be taken to the medical centre for check. #6hSpa #WEC #WECRacesForYou pic.twitter.com/lshZkZVwOr

— WEC (@FIAWEC) August 15, 2020