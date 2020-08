Chicharito Hernández podría ser campeón de la Europa League

Javier Chicharito Hernández dejó al Sevilla a finales de enero para incorporarse al Galaxy de Los Ángeles; sin embargo, el mexicano podría sumar a su palmarés la Europa League de la temporada 2019-2020.

Chicharito disputó cuatro partidos durante la fase de grupos y marcó dos goles, ante el Qarabag y el Apoel, por lo que aparece en la página oficial del torneo, aunque especifica que no forma parte de la plantilla actual.

El Sevilla obtuvo su pase a la final, que se disputará el 21 de agosto, y en caso de coronarse por sexta ocasión, Chicharito podría presumir este título; siempre y cuando el club español decida reconocerlo como parte del campeonato.

Por lo mientras, la cuenta oficial de la Europa League recordó los goles que llevaron al Sevilla a las semifinales y entre ellos aparecen los que marcó el Chicharito.

