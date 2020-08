Ter Stegen será operado de una rodilla

El portero del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, será intervenido este martes en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, una operación que le mantendrá "unas semanas" alejado de los terrenos de juego, y que presumiblemente le permitirá llegar recuperado al comienzo de la nueva temporada.

La intervención, a cargo del doctor Ramon Cugat, se llevará a cabo este martes. "Es una medida proactiva que se hace ahora para prevenir y prepararse para el futuro, ya que el jugador tuvo algunas irritaciones en el tendón durante la temporada", explicó el FC Barcelona.

El portero internacional alemán, que ha disputado 46 partidos esta temporada, dijo que "los médicos" ya habían hablado sobre la opción de hacer esta "limpieza". "Hubo algunas irritaciones a principios de esta temporada. Es una intervención para prepararse para el futuro", apuntó.

"Necesitaré algunas semanas para recuperarme y volver al cien por cien. Estoy tranquilo y positivo sobre la situación, volveré pronto. Una vez más, gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo. ¡Lo aprecio mucho!", añadió Ter Stegen en su cuenta oficial de Twitter.

I will need some weeks to recover and to return to 100%. I’m calm and positive about the situation, I will come back soon.

Once again, thanks for all the support I’ve been receiving. I appreciate it a lot! (2/2)

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) August 17, 2020