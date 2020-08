Messi y Cristiano Ronaldo, juntos en la portada de eFootball PES 2021 Season Update

Konami reveló la portada final de la edición estándar de eFootball PES 2021 Season Update, que estará disponible en tiendas físicas y digitales a partir del 15 de septiembre, con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La portada contará con "dos de las mayores leyendas del futbol": Lionel Messi del FC Barcelona y Cristiano Ronaldo de la Juventus, como informa Konami en un comunicado. Además, en ella también estarán presentes Marcus Rashford del Manchester United y Alphonso Davies del Bayern Múnich.

Who else loves the Cover Art we revealed this morning? 😍

Check out the official pack shots for #eFootballPES2021 on PS4, Xbox One and Steam! 📸🔥 pic.twitter.com/rPy60nInJP

— eFootball PES (@officialpes) August 24, 2020