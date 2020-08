Luchador mexicano trabaja como enfermero contra el Covid-19

En medio de la pandemia mundial, este enfermero mexicano de Querétaro ha elegido un nombre artístico muy provocador para su carrera como luchador: "Coronavirus".

"Este personaje es una forma de burlarnos de la pandemia, así como todos los mexicanos nos burlamos de la muerte, ¿por qué no burlarnos de la pandemia?", explicó el viernes.

El luchador comenzó su aventura con otro grupo de luchadores independientes llamado "Generación 21" en la Copa Covid-19, cuyo galardón se llevó a casa. Como trabajador de la salud, lucha contra el Covid-19 "en turnos de 12 horas, tres días a la semana".

Encuentran a niña navegando en un inflable de unicornio en mar abierto

"Para mí, este personaje me ha ayudado a salir totalmente de todo, me ha ayudado a escaparme de todo lo que venía atrás, de los pacientes que tienen Covid, que ves como van deteriorándose cada día, y ahorita este personaje me ha estado ayudando, me ha sacado el estrés y me ha sacado mis frustraciones al ciento por ciento, las que yo sufro en un hospital".

