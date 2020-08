Fernando Beltrán pide dejar atrás indisciplina de Vega y Antuna

Tras la polémica que se suscitó alrededor del plantel de Chivas, Fernando Beltrán pidió dejar atrás cualquier crítica o comentario hacia Alexis Vega y Uriel Antuna y pide enfocarse en el torneo que se está disputando.

A través de una video conferencia con medios previo al encuentro frente a Pachuca, el “Nene” aseguró que estas ausencias, aunado a las lesiones no influyeron en la derrota 1-0 frente al Toluca en el Nemesio Diez.

“Eso ya se olvidó totalmente, ya pasó, le dimos vuelta a la página desde el día siguiente. Como equipo sabíamos que debíamos estar concentrados para ir a Toluca a ganar, no se nos dio, pero lo que pasó no fue porque nos haya afectado y por eso no sacamos los puntos, lástima que no se nos dio, pero si el equipo sigue así, todos nos metemos, nos concentramos y nos exigimos las cosas se van a dar solas”, indicó Beltrán.

Al hablar de las secuelas, tras haber dado positivo a Covid-19, el jugador del Rebaño aseguró que aún no está al cien por ciento físicamente, por lo que le cuesta terminar los encuentros.

"En realidad, sigo en el proceso de recuperación buscando mi mejor versión. Me ha costado mucho, salí negativo y pude jugar. Sé que este no es mi mejor futbol, me ha costado terminar los partidos porque me ahogo mucho, pero estoy trabajando en ello, doble sesiones, tratar de recuperarme lo más rápido posible. Uno como futbolista tiene que recuperarlo más rápido posible y ahora en Toluca me costó más por la altura, pero sigo trabajando y sé que si sigo así lo recuperaré lo más rápido posible", aseguró.

Fernando Beltrán ha disputado 240 minutos en la presente campaña, en donde ya regaló una asistencia, además de convertirse en una pieza clave en el planteamiento de Víctor Manuel Vucetich.