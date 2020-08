Wayne Rooney: "Thiago en Liverpool sería mejor fichaje que Messi al City"

La noticia de que Lionel Messi abandonaría esta misma temporada al FC Barcelona ha retumbado en todo el mundo del futbol y ahora un emblema del futbol inglés como Wayne Rooney dio su opinión acerca del posible fichaje del argentino al Manchester City.

El actual entrenador del Derby County señaló, en entrevista con talkSPORT, estación oficial radio oficial de la Premier League señaló que La Pulga no será tan importante en la plantilla del Manchester City como el español Thiago y su posible llegada al actual campeón de Inglaterra, el Liverpool.

“Creo que la Premier League estará entre City y Liverpool. Y si el Liverpool consigue a Thiago procedente del Bayern Munich, creo que lo tienen hecho. Es un fichaje mejor que el de Messi por el City”, expresó.

A pesar de eso, "Bad Boy" Rooney aseguró que Messi aún puede conseguir un Balón de Oro si llega a los citizens.

“Se que está envejeciendo, pero es un jugador que nadie ha visto antes. Lo tiene todo. Puede crear goles, marcarlos, generar juego y es el mejor de todos los tiempos. Es uno de los únicos jugadores que me he sentado a ver y me he quedado asombrado. No me malinterpretes, jugué con Cristiano Ronaldo y los dos han marcado un estándar que no creo que volvamos a ver. Pero para mi, Messi, simplemente está a otro nivel”, indicó.

Thiago Alcántara, que llegó en 2013 al Bayern Múnich, no ha renovado y se da casi por sentado por fichará por el Liverpool tras conseguir el histórico triplete con los bávaros.