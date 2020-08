Ángel Reyna pide a TV Azteca que corra a Zague; afición lo acaba

La indisciplina de Uriel Antuna y Alexis Vega en Chivas sigue dando de qué hablar. Ángel Reyna, futbolista mexicano y quien defendió los colores rojiblancos, salió a su defensa, tras la crítica que Luis Roberto Alves Zague realizó sobre los juveniles.

En Twitter, Ángel Reyna recordó la filtración del video íntimo de Zague, previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, asegurando que por ello, TV Azteca debería correrlo.

"Si Zague pide que a Uriel Antuna y Alexis Vega los aparten, no les paguen y los corran por dar un mal ejemplo. Entonces que espera Azteca Deportes para correrlo a él, si ya les dio la idea. Pero te encanta juzgar carajo", escribió.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, pero para él mismo. En los comentarios de ese tuit, la afición defendió a Zague, recordando que dicho video se filtró cuando él ya no era futbolista, pues en su carrera profesional no hay nada que reprocharle, y los números hablar, pues es el máximo goleador en la historia del conjunto de Coapa, con 192.

Otros usuarios le recordaron a Reyna las polémicas en las que siempre estuvo involucrado, las riñas que protagonizaba que lo llevaron a adquirir el seudónimo de Pleititos.

