Djokovic avanza a la final y enfrentará a Raonić en Cincinnati

Novak Djokovic sufrió pero logró avanzar a la final del Masters 1000 de Cincinnati, tras eliminar al español Roberto Bautista en tres sets por 4-6, 6-4 y 7-6.

En un encuentro, que superó las tres horas de duración, fue el serbio quien se repuso de un mal primer set para imponerse en un partido colosal.

Nueva York, sede de la burbuja donde se celebra el Masters y donde se realizará el US Open, vio como el tie break del tercer set fue definido por el talento del número uno del mundo.

‘Nole’ sigue con su récord imponente de 21 triunfos y ninguna derrota en un 2020 marcado por la pandemia.

the date is Friday, August 28th and Novak Djokovic has still not lost a tennis match this year pic.twitter.com/ZFulzDGL5v

— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2020