Lewis Hamilton realiza homenaje a 'Black Panther' en Bélgica

Lewis Hamilton recordó al actor y su amigo Chadwick Boseman, famoso por encarnar al personaje Black Panther, con un pequeño homenaje y que falleció este viernes debido a cáncer de colón.

El hexacampeón del mundo, tras conquistar la pole position en Bélgica, cruzo los brazos junto a su pecho, como lo realizaba el popular personaje en las películas de Marvel.

A través de redes sociales, Hamilton también mandó un mensaje para su amigo.

"Hoy he hecho una pole muy importante para mí, he amanecido con una noticia triste. El fallecimiento de mi amigo Chadwick. Es un año muy duro. Ha sido muy difícil para mí centrarme. He querido salir y pilotar a la perfección. Lo que él ha hecho para nosotros con sus películas es increíble. Ha demostrado a los niños que todo es posible con sus películas de superhéroes", indicó en el mensaje.

I want to dedicate this pole to Chadwick. What he accomplished and the legacy he left is so incredible to me. He’s inspired a whole generation of young black men and women and provided them with a true superhero to look up to. Rest in power my friend.#WakandaForever #blackpanther pic.twitter.com/M7EgGess9p

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 29, 2020