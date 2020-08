Los Bucks avanzan a semifinales de la NBA tras vencer a Magic

Giannis Antetokounmpo totalizó 28 puntos y 17 rebotes, y los Bucks de Milwaukee derrotaron al Magic de Orlando 118-104 el sábado para poner fin a la serie de primera ronda de la Conferencia Este después de cinco juegos.

Los Bucks avanzaron para enfrentar a partir del lunes a Miami Heat en la segunda ronda.

Khris Middleton agregó 21 unidades y 10 rebotes para Milwaukee. Los Bucks llegaron a tener una ventaja de 21 tantos que se redujo a tres puntos en el cuarto periodo, antes de que recuperan el control con la ayuda de los tiros de media distancia de Marvin Williams.

Williams anotó sus 12 puntos desde la línea de tres y Brook Lopez agregó 16 para Milwaukee, que ganó cuatro encuentros seguidos tras perder el primero de la serie.

Nikola Vucevic sumó 22 puntos y 15 rebotes para Orlando, mientras que Evan Fournier agregó 18.

Fue el primer duelo de la NBA desde que los Bucks se rehusaron a salir a la cancha para un encuentro de postemporada el miércoles en protesta por las graves heridas que causó la policía de una localidad de Wisconsin a un hombre de raza negra el fin de semana.

La decisión de Milwaukee llevó a una pausa en la temporada de la NBA durante dos días mientras los jugadores discutían la posibilidad de abandonar el resto de la campaña. Al final decidieron reanudar los playoffs.

Antes del inicio guardaron un minuto de silencio en honor al ex jugador de la NBA Clifford Robinson, el ex entrenador colegial Lute Olson y el actor Chadwick Boseman, recientemente fallecidos.

Your MegaBucks Leaders as the Bucks advance to the Eastern Conference Semifinals!!

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 29, 2020