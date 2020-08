¡Lío en el tenis! Nadal y Federer explotan contra Novak Djokovic

Novak Djokovic renunció al Consejo de Jugadores de la ATP, en donde fungía como presidente desde 2016, debido a que realizará una organización independiente, que seguirá defendiendo los derechos de los tenistas.

El tenista serbio no fue el único que renunció, pues también lo hizo el estadounidense John Isner y el canadiende Vasek Pospisil, que se unirán a Nole para la nueva organización que tienen planeada.

Dicha decisión hizo que Rafael Nadal y Roger Federer explotaran, pues consideran que en estos momentos es cuando el deporte blanco debe estar más unido. "El mundo vive una situación difícil y complicada. Personalmente, creo que estos son tiempos para estar tranquilos y trabajar todos juntos en la misma dirección. Es hora de la unidad, no de la separación", escribió el español en redes sociales.

Añadiendo: "Son momentos en los que se pueden conseguir grandes cosas siempre que el mundo del tenis esté unido. Todos, jugadores, torneos y órganos de gobierno tenemos que trabajar juntos. Tenemos un problema mayor y la separación y la desunión definitivamente no es la solución".

These are moments where big things can be achieved as long as the world of tennis is united. We all, players, tournaments and governing bodies have to work together. We have a bigger problem and separation and disunion is definitely not the solution.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 29, 2020