Patricio O’Ward obtiene su tercer podio en la IndyCar

El piloto mexicano, Patricio O’Ward, sigue en ascenso en la IndyCar. Este domingo consiguió la segunda posición en la segunda carrera en Gateway, lo que fue su segundo podio del fin de semana.

Pato lideró la carrera después de la primera ronda de detenciones pero perdió posiciones en las siguientes dos paradas. Sin embargo, se ubicó segundo en la última ronda de boxeo, detrás de l Penske deJosef Newgarden.

En la antepenúltima vuelta el japonés Takuma Soto se estrelló contra el muro lo que provocó la bandera amarilla y que la carrera finalizara, lo que impidió que O’Ward realizara el último ataque cuando estaba a 0.3 segundos del líder

Arghh. We are so close. Second @WWTRaceway today🤟🏻 awesome job all weekend @ArrowMcLarenSP 2 races, 2 podiums🔥 congrats on the win @josefnewgarden

De esta forma Patricio concluyó un gran fin de semana, ya que el sábado fue tercer en la carrera uno del Bommarito Automotive Groupe 500, en Madison Illinois.

Two podiums in two days for @ArrowMcLarenSP! 👏@PatricioOWard finishes P2 in race two of the #Bommarito500 doubleheader at @WWTRaceway. 🏆🏁#INDYCAR pic.twitter.com/Zr4CibpYxy

