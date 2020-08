Zlatan Ibrahimovic seguirá como rossonero; renueva con el AC Milan

Zlatan Ibrahimovic, como los buenos vinos, parece que cada año tiene mejor temporada, y ahora a punto de cumplir 39 años, renovó su contrato con el AC Milan.

Este lunes, el club rossonero anunció la renovación por un año, por lo que la estrella sueca estará ligado hasta el 30 de junio de 2021.

“Hoy Zlatan Ibrahimovic se reunió con sus compañeros y su entrenador Stefano Pioli en el centro deportivo de Milanello, donde participó en su primera sesión de entrenamiento", señaló el club.

De acuerdo a medios italianos ‘Ibra’ tendrá un salario de 7 millones de euros (8,35 millones de dólares).

Además Zlatan anunció que portará el mítico 11 del Milan, entre 2010 y 2012, en lugar del 21 que tomó en enero.

'Ibra' llegó a Milán a finales de diciembre de 2019 para seis meses tras dejar Los Angeles Galaxy.

"My objective is to always win." @Ibra_official has spoken 🗣️

"Il mio obiettivo è vincere sempre".

Firmato, Zlatan Ibrahimović 🔏#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/CC9fekDKye

— AC Milan (@acmilan) August 31, 2020