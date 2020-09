Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 presentan dinámico logo

Los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 presentaron este martes su logo oficial para la competencia, que está a ocho años de disputarse. Por primera ocasión, éste será dinámico; es decir, conforme pasen los años habrá diferentes versiones, pero manteniendo la esencia.

El logotipo está pensado "para la era digital". El emblema presume una LA28, la 'L', el '2' y '8', serán inamovibles, pero la letra 'A' será la que vaya cambiando, la cual buscará plasmar "historias individuales", incluyendo la creatividad, diversidad e inclusión.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a

