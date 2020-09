Thiem y Murray debutan con victoria en el US Open

Dominic Thiem, número tres del mundo, debutó en el US Open con victoria, aunque -seguramente- no de la manera en qué hubiera querido, pues avanzó a la segunda ronda tras el retiro del español Jaume Munar, quien había caído en los primeros dos sets.

Con este resultado, el tenista austriaco se medirán en la segunda ronda a Sumit Nagal, partido que se desarrollará el próximo jueves 3 de septiembre.

Dominic Thiem is through to R2 after Munar retires after the second set. @ThiemDomi I #UsOpen pic.twitter.com/tDMhZzh3U2

Thiem, de 26 años de edad, es uno de los fuertes candidatos para el US Open, aunque el panorama no es sencillo, puesto que está Novak Djokovic, número uno del mundo y quien conquistó recientemente el Masters 1000 de Cincinnati.

A sus 33 años de edad, Andy Murray sigue demostrando fortaleza en el deporte blanco. Este día no fue la excepción. El británico consiguió su pase a la segunda ronda en un partido cardiaco que duró cuatro horas con 39 minutos.

Murray logró derrotar en cinco sets de 4-6, 4-6, 7-6, 7-6 y 6-4 a Yoshihito Nishioka. Ahora, el británico ya espera rival, el cual saldrá del partido entre Félix Auger-Aliassime ante Thiago Monteiro.

"COME ON!"

0-2 down. Never out.

Legendary stuff from @andy_murray as he completes the comeback and defeats Nishioka in 5 sets to advance to R2 at the #USOpen. pic.twitter.com/MDVIDuJnIr

