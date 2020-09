Viktoria Azarenka sorprende y elimina a Serena Williams en US Open

Victoria Azarenka sorprendió a más de uno y obtuvo su boleto para la final del US Open 2020 al eliminar a Serena Williams en tres sets con marcador de 1-6, 6-3 y 6-3.

La bielorrusa remontó tras un pésimo primer set, pero fue la persistencia de Azarenka lo que le permitió volver a eliminar a la menor de las Williams.

El revés de la bielorrusa fue la pesadilla de la noche para Serena y quien mandó el partido a un tercer set en el que se notó la sensación de que la ventaja física y mental a favor de ‘Vika’.

A pesar de que Serena pidió un MTO por problemas en el tobillo, un descanso que paró el partido durante más de cinco minutos, pero del cual Victoria salió con la misma determinación de llegar a la final del Grand Slam estadounidense.

Williams no podrá igualar en la burbuja del Flushing Meadows el récord de 24 títulos de Grand Slam, tras esta derrota

A sus 31 años, la bielorrusa se tomó esta victoria como una revancha de las dos finales perdidas ante Serena Williams en los US Open de 2012 y 2013.

Ahora Victoria Azarenka se enfrentará a la nipona Naomi Osaka en la gran final. Entre ellas se han medido en tres ocasiones, la nipona aventaja 2-1.

VICTORIA AZARENKA HAS DONE IT!

She comes back to defeat Serena Williams for the final spot in the #USOpen championship match.

This will be Azarenka's first major final in seven years. pic.twitter.com/T8depXUMLO

— ESPN (@espn) September 11, 2020