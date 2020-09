Hamilton se apodera de la pole en Toscana; ‘Checo’ será séptimo

Lewis Hamilton no da tregua en el campeonato y volvió a conseguir la pole position, ahora en el Gran Premio de Toscana, novena fecha de la temporada.

El británico suma su cuarta posición de honor consecutiva en el campeonato mundial y la número 95 en su carrera dentro de la Fórmula 1.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole at Mugello! ⏱️

He's joined on the front row by team mate @ValtteriBottas @Max33Verstappen qualifies in P3 #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/1wYvWTvhUv

— Formula 1 (@F1) September 12, 2020