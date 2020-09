Nuno Espírito firma nuevo contrato con los Wolves

Nuno Espírito Santo firmó un nuevo contrato de tres años para seguir como técnico de Wolverhampton.

Al estratega portugués, quien logró conseguir el ascenso para los Wolves para luego alcanzar el séptimo lugar de la Liga Premier en dos ocasiones tras asumir en 2017, le quedaba un año más en su actual contrato.

El anuncio el domingo despeja la incertidumbre en el club del centro de Inglaterra de cara al primer partido de la temporada como visitante ante Sheffield United el lunes.

Los Wolves también alcanzaron los cuartos de final de la Liga Europa la pasada temporada.

Clear the next seven minutes and watch Nuno's full interview after signing his new three-year contract.

