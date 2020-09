Raúl Jiménez y Wolves aúllan con victoria ante el Sheffield United

Raúl Jiménez vuelve a ilusionar a todos gracias a una gran actuación en el regreso de la Premier League, después de que el Wolverhampton venciera 2-0 al Sheffield United en la cancha de Bramall Lane.

Jiménez festejó sus primeros 100 encuentros con la casaca de los Lobos de la mejor manera, al marcar el primer gol de la temporada.

El lobo de Tepeji recibió un gran centro de Daniel Podence, y solo punteó el esférico para colocarlo en el ángulo del arco rival, apenas corría el minuto 2 del encuentro.

Sheffield no se reponía del primer golpe cuando el turco Romain Saïs puso el 2-0 en el marcador tras anotar con la cabeza y sentenciar el encuentro.

A partir de ese momento, el conjunto de Nuno Espírito Santo se dedicó a manejar el resultado a su favor para evitar cualquier sobresalto sobre un equipo que se quedó sin ideas ofensivas.

Ya en la segunda mitad, Jiménez buscó su segundo tanto en el encuentro, y casi lo logra en el minuto 80, cuando en un tiro de esquina estrelló su disparo en el poste del arco defendido por Aaron Ramsdale.

Para la siguiente fecha, Wolves tendrán un peligroso encuentro cuando reciban al Manchester City, uno de los favoritos para conseguir el título de Premier League.

Mientras que el Sheffield visitará al Aston Villa.

FT | #SHU 0-2 #WOL

Perfect start in the game. Perfect start in the season. #SHUWOL

⏱🐺 pic.twitter.com/nTOSBHyihE

— Wolves (@Wolves) September 14, 2020