Muere futbolista tras recibir un disparo durante funeral en Beirut

El mundo del balompié una vez más se viste de luto. Mohamed Atwi, jugador del Al Ansar, equipo de la Primera División del futbol libanés, perdió la vida este viernes, luego de luchar por su vida durante el último mes, tras un disparo que recibió en la cabeza.

El también seleccionado nacional con Líbano, asistió a un funeral por las víctimas de la explosión en Beirut el pasado 4 de agosto, siendo ahí en donde una bala perdida impactó en su cabeza, provocándole una hemorragia interna.

El futbolista fue inmediatamente hospitalizado, luchó por su vida durante el último mes, pero desafortunadamente, los médicos no pudieron hacer más por salvarlo. La desafortunada noticia de su muerte, fue oficializada por el club en donde militaba.

Today is a very sad day for Lebanon and Lebanese football in particular. Almost a month after being struck by a stray bullet in Beirut, Mohamed Atwi has succumbed to his injuries.

RIP Mohamed Atwi (1987-2020) 💔😭 pic.twitter.com/ecq1GqMh06

— Nadim Afiouni (@a_nadimcfc) September 18, 2020