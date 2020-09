VIDEO: Oribe Peralta se queda a bromear con jugadores del América tras Clásico

El Clásico nacional se vive con gran intensidad, pues dos de los clubes más populares del futbol mexicano se enfrentan, tal y como sucedió esta noche en el Estadio Azteca, con el compromiso que ganó América ante Chivas.

Sin embargo, más allá del resultado, la polémica no se hizo esperar. Oribe Peralta fue criticado en redes sociales al término del encuentro, pues se quedó a bromear con los jugadores de las Águilas, su ex equipo, hecho que hizo explotar a la afición rojiblanca, que consideró que no tenía respeto por la institución.

En las imágenes que fueron compartidas tras la transmisión del encuentro, el Cepillo y Uriel Antuna están platicando con Jorge Sánchez, Sebastián Córdova, entre otros. Compartiendo algunas palabras y risas, acción que no toleraron los seguidores del Guadalajara.

-Se pierde el #ClasicoNacional una vez más.

-La afición sufre y está molesta.😓

-Para algunos jugadores la derrota parece no afectarles.😡

Los leemos Chivahermanos. #ClasicoNacional pic.twitter.com/JhmfALPOQN — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) September 20, 2020

Finalmente, el América se impuso por la mínima ante su acérrimo rival, gracias a la anotación de Giovani dos Santos.

Los mejores memes que dejó el Clásico nacional El América se impuso ante Chivas en el Clásico de Clásicos, y las burlas para el Guadalajara no faltaron

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

¿Ya viven juntos? Belinda comparte momento en la cama con Christian Nodal Es tanto el amor que se tienen el uno por el otro, que pese a que su relación meses de relación, ambos decidieron tatuarse su amor por el otro

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV