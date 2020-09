Djokovic enfrentará a Diego Schwartzman en la final de Roma

Diego Schwartzman sigue haciendo historia en Roma y este domingo avanzó a la final del Masters 1000 de Roma al eliminar al canadiense Denis Shapovalov en tres sets por 6-4, 5-7 y 7-6.

El Peque, número 15 del ranking ATP, afrontó una dura prueba que duró más de tres horas para conseguir su triunfo más importante hasta el momento.

En un estadio que abrió sus puertas a cerca de 1 mil aficionados, vivió una guerra entre el andino y el canadiense, quienes no querían dejar la oportunidad de ir por la corona.

Denis Shapovalov vino de menos a más y provocó que el partido se fuera al set definitivo después de que arrancara muy parejo el segundo set.

El duelo cargado de emociones y que regaló momentos de gran tenis tuvo un cierre a su altura con un tie break en el que se impuso Schwartzman para lograr el pase a la primera final de un torneo Masters 1000 de su carrera.

Ahora el argentino enfrentará al número 1 del mundo, y favorito del torneo, el serbio Novak Djokovic en el Foro Itálico este lunes.

After 10 years on Tour, @dieschwartzman achieves his biggest result.

