'The Last Dance' de Michael Jordan y los Bulls gana Emmy como mejor documental

El popular documental sobre la última temporada de Michael Jordan con los Chicago Bulls llamado 'The Last Dance' ganó el premio Emmy como mejor serie de no ficción.

La serie coproducida por ESPN y Netflix compitió con 'American Masters', 'Hillary', 'McMillion$' y 'Tiger King: Murder' y 'Mayhem and Madness'.

Además, este documental fue nominado a dos categorías más: mejor edición de imagen para programa de no ficción y mejor dirección por un documental.

Jason Hehir, productor de esta serie, envió un mensaje a través de un video debido a que esta premiación que fue llevada a cabo vía remota por la pandemia del coronavirus, agradeciendo a Michael Jordan por el tiempo destinado y a las más de 100 personas que hicieron posible el serial.

"Gracias a Michael Jordan por darnos su tiempo, su honestidad y su franqueza. Y también a los otros 105 que se sentaron con nosotros e hicieron que la historia fuera la que es. Espero que pusiéramos luz en un año tan difícil", expresó Hehir.

Dicha serie, que se estrenó antes de su original fecha por la Covid-19, reveló varios temas de este exitoso equipo de la NBA, donde algunas declaraciones o capítulos causaron polémica por la forma en que se manejaron los capítulos.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV