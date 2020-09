Leo Messi, el líder con autismo de genio que también tuvo Isaac Newton

Hablar de Lionel Messi es hablar de futbol, títulos e historia; sin embargo, el astro argentino es uno de los deportistas con mayor crítica, pues a consideración de muchos, pocas ocasiones pone en práctica el liderazgo que le da portar el brazalete de capitán tanto en el Barcelona, como con la Selección de Argentina.

Aunque la percepción no es la misma dentro de la psicología del deporte, pues en ese rubro se habla de que la Pulga tiene el Síndrome de Asperger, el autismo que presentan algunos genios, y el cual tuvo el mismo Isaac Newton. “En este autismo las habilidades sociales no son lo predominante. Messi vende por sus capacidades futbolísticas”, mencionó a Publisport Claudia Rivas, psicóloga deportiva.

“Es importante entender y comunicar que cada quien tiene sus talentos. En el caso de Messi, él no percibe más que el estímulo predominante y eso es parte de su grandeza, es parte de lo que lo ha llevado a ser uno de los grandes dentro del mundo deportivo”, añadió Rivas, quien señaló que a nivel táctico, el liderazgo de Messi es innegable, aunque emocionalmente no.

Foto tomada: Getty Images.

Leo ha sido duramente criticado por no dar la cara ante los medios de comunicación tras una derrota, ya sea con el Barça o la Albiceleste, carácter que muestra prudencia en la psicología. “El hecho de no dar la cara, a veces es más prudente y manifiesta educación emocional, porque cuando uno está caliente, puede decir muchas tonterías. Nosotros le recomendamos a los técnicos y jugadores esperar a enfriarse, porque no sólo se pueden perjudicar ellos, sino a su equipo y familia”.

La experta enfatizó que las redes sociales no juegan ningún papel en el liderazgo de un futbolista, ya que en ellas únicamente se vende la figura pública. El astro argentino tiene más de 166 millones de seguidores de Instagram, red social en donde únicamente tiene un “peso público y una responsabilidad social”.

Finalmente, Claudia Rivas analizó que el cuadro catalán, desde hace mucho, no tiene un líder tan fuerte como en su momento fue Carles Puyol, a quien considera “un líder por naturaleza”. “El Barcelona tiene un muy buen departamento de la psicología del deporte, mismo que llevó a Suárez a dejar de morder. Tal vez no estén manejando el liderazgo, pero no de Messi, sino de su presidente y Junta Directiva”, concluyó.

Puedes seguir a Claudia Rivas, psicóloga deportiva en redes sociales:

Twitter: @psicotips

Instagram: Claudia Rivas

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

UEFA revela nominados a Jugador del Año; Messi y CR7 quedan fuera Robert Lewandowski, Manuel Neuer y Kevin De Bruyne serán los que compitan por el galardón; por primera ocasión, premiarán a los DT

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO