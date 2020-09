UEFA revela nominados a Jugador del Año; Messi y CR7 quedan fuera

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no tuvieron su mejor temporada en la pasada Champions League, razón suficiente por la que la UEFA los dejó fuera para la lista de nominados al Jugador del Año, misma en donde únicamente figuran Robert Lewandowski y Manuel Neuer del Bayern Múnich y Kevin De Bruyne del Manchester City.

Los nombres se definieron en votaciones, por un jurado compuesto por 80 entrenadores de los clubes que participaron en la fase de grupos de la Champions y Europa League, junto a 55 periodistas de cada uno de los clubes de la UEFA y 55 asociaciones miembro.

Dentro de las votaciones, Messi quedó en cuarto puesto con 53 votos; Neymar fue quinto con 53 votos; Thomas Müller fue sexto con 41 votos; Kylian Mbappé fue séptimo con 39 votos; Thiago Alcántara fue octavo con 27 votos; Joshua Kimmich fue noveno con 26 votos y Cristiano Ronaldo fue décimo con 25 votos.

🥇 De Bruyne, Lewandowski or Neuer for UEFA Men's Player of the Year?

Who is your Women's Player of the Year?

Men's Coach of the Year?

Women's Coach of the Year?

See the nominees: 👇

— UEFA (@UEFA) September 23, 2020