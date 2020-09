'Cuando salimos como pareja no hay quien nos pare': Místico y Carístico

Con la confianza a tope, Místico y Carístico están a la espera de que llegue el momento de subir al cuadrilátero para hacer una defensa más de su título mundial de parejas del CMLL ante Rey Cometa y Espíritu Negro, y que mejor escenario que el 87 aniversario de la empresa.

La pareja de plata y oro están muy confiados. / CMLL

Ambos ha sido rivales también pero como pareja se han complementado a la perfección y aseguran que cuando luchan juntos "no hay quien nos pare".

"Cuando somos rivales lo damos todo, cuando somos pareja ni quien nos pare y este viernes no va a ser la excepción", declaró Carístico. "Siempre que nos ponen de pareja somos el duo dinamita, la pareja de plata y oro y no hay quien se nos ponga enfrente", lo secundó Místico.

Pero enfrente tendrán una pareja que quiere tomar por asalto los lugares estelares del CMLL, se hacen llamar "los Atrapa sueños" y saben muy bien que una victoria ante Místico y Carístico los elevará muy alto.

"Son luchadores que vienen invictos pero eso no quiere decir que son mejores que nosotros, por eso somos los campeones mundiales de parejas, nos hemos enfrentado a los más fuertes del CMLL. Le quitamos los cinturones a los Guerreros Laguneros Euphoria y Gran Guerrero en la primera oportunidad que nos dieron, después nos pusieron contra los Dinamita. Nos hemos enfrentado a lo mejor", dijo el "Príncipe de Plata y Oro".

"Para mi es algo maravilloso enfrentarme a gente nueva, talento nuevo que viene empujando fuerte. La presión es de ambos, nosotros estamos preparados para lo que venga. Ellos vienen confiados de estar ganando continuamente, no hay que confiarse de eso. Nosotros estamos relajados, tranquilos, sabemos que tienen un compromiso muy fuerte, que pueden dar la sorpresa pero estamos listos", mencionó por parte Carístico.

Pero a pesar del respeto que tienen por los "Atrapa sueños", Místico les dejó claro que ellos son los campeones y no será fácil vencerlos.

"Enfrentar a la pareja de plata y oro, no es por nada pero se que les van a temblar las piernitas. Enfrentar a los ídolos del momento es algo diferente, los nombres pesan, tenernos enfrente va a ser algo que si no saben dominar sus nervios les va a pesar muchísimo".

La "Pareja de Plata y Oro" quiere más y pide al CMLL que de salir airosos de este compromiso les den la oportunidad de defender sus cinturones en otras empresas como Ring of Honor o New Japan Pro Wrestling.

MARCELA Y METÁLICA ESTÁN LISTAS

En la función del 87 aniversario del CMLL no podían faltar las Amazonas del Ring y Marcela y Metálica se dijeron listas para defender sus respectivos títulos en esta función especial.

"Estoy muy contenta por entrar al aniversario. La verdad es algo que me llena, me satisface y que mejor que por el campeonato. No lo niego, estoy nerviosa pero vamos con todo, estoy preparada. Voy contra Dallys la Caribeña, una mujer muy fuerte pero vamos a dar el cien", afirmó Marcela, campeona mundial femenil.

"Me siento contenta pero también nerviosa porque nunca he luchado contra Reyna Isis. Se van a estar disputando el campeonato dos jóvenes de la sangre nueva. Es una lucha bastante llamativa porque luchar en contra de ella va a ser algo completamente diferente porque somos del mismo bando. Se que será una lucha que sacará chispas", afirmó la campeona nacional Metálica.

