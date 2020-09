‘Funes Mori no es convocable para la Selección’, aseguró Gerardo Martino

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, acabó con la polémica alrededor de una posible convocatoria al delantero de Rayados Rogelio Funes Mori.

En conferencia de prensa, donde reveló los 25 jugadores que disputarán el encuentro contra Guatemala, Martino fue cuestionado acerca del llamado del atacante de Monterrey.

“Funes Mori hoy no es convocable. En el momento que el termine su proceso de documentación y conforme a sus deseos, seguramente lo tendremos en cuenta. Hoy nada de eso puede pasar. Hay que hablar sobre realidades y eso aún no puede pasar”.

Gerardo Martino "Yo convoco a jugadores que estén en nivel, en el caso de Funes Mori hoy no es convocable, en cuanto termine su documentación seguramente lo tomaremos en cuenta"@Publisport_MX — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) September 24, 2020

En el caso específico de los jugadores naturalizados, Martino no cerró la puerta a ningún jugador.

“Yo convoco jugadores que legalmente puedan ser parte de la Selección y que aporten al equipo. No me gusta el tema de naturalizados o no naturalizados, yo llamo a jugadores que estén listos para ayudar a la Selección”.

Cabe recordar que FIFA cambió los estatutos sobre los jugadores que han sido llamados a una selección y ahora buscan representar a otra, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones que son las siguientes.

Funes Mori, con Monterrey, ha disputado 216 juegos y ha marcado 11 goles y ha conseguido dos títulos.