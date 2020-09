"No es una despedida, porque seguro volveré al club": Luis Suárez

Luis Suárez se despidió oficialmente del Barcelona, luego de que el club oficializó su salida el día de ayer. El atacante uruguayo estuvo acompañado de su familia y de los cuatro capitanes del equipo culé: Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergi Roberto; además también tuvo presencia su amigo Jordi Alba.

"Me quería despedir de todos los culés. No es una despedida infinita, sino un hasta luego, porque seguro volveré al club en algún momento, porque es el club que me ha dado todo. Me llevo todos los grandes momentos que he vivido, gracias a todos", dijo el delantero charrúa en un emotivo video.

Durante la conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones del Camp Nou, el Pistolero mencionó que no entró en los planes de Ronald Koeman, pero se va con la cara en alto al haber dado lo mejor de él. "Me voy con la sensación de que he cumplido las expectativas. Ser el tercer máximo goleador no es fácil. Me voy contento por dejar esa linda marca".

Suárez se unirá a partir de la temporada 2020-2021 al Atlético de Madrid, donde jugará junto al mexicano Héctor Herrera, sintiéndose capaz de competir al máximo nivel en en futbol español. "Me siento capacitado de seguir compitiendo en LaLiga, tengo muchas ganas. Me voy de la forma que me voy, a seguir compitiendo, con nueva ilusión y objetivos. Ganas de demostrar que podía seguir compitiendo, no será en el Barça sino en otro club".

La parte emotiva no pudo faltar. "Se termina una etapa de la que tengo que estar muy orgulloso. Son muchos años y me llevo amigos, eso me deja feliz, también que vean que se va un humano que tiene sentimientos. Acepté mi salida y ahora toca cambiar el chip".

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers." 💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

Finalmente, Luis Suárez no pudo dejar de lado a Lionel Messi, su compañero y cómplice dentro del campo y gran amigo fuera de las canchas. "Debe sentir cosas raras, porque me voy a un rival directo. Pero eso no va a cambiar nuestra relación, no se van a mezclar los sentimientos que tenemos por enfrentarnos como rivales en partidos complicados".

CONSULTA LO MÁS LEÍDO EN PUBLIMETRO:

Zlatan Ibrahimovic da positivo a Covid-19 El atacante sueco fue puesto en cuarentena y ya se encuentra bajo tratamiento médico

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV