Conor McGregor anuncia pelea contra Manny Pacquiao

¡Paren todo! Conor McGregor acaparó la atención de todo el mundo deportivo este viernes, luego de anunciar mediante su cuenta de Twitter que enfrentará al histórico Manny Pacquiao, en lo que será su segundo combate bajo las reglas del boxeo.

Incluso el pelador irlandés ofreció detalles de dónde se realizará el combate, pues aseguró que será en el Medio Oriente, aunque no dio mayores detalles. De confirmarse, habría que esperar fecha y horario.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020