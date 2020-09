Julio César Chávez Jr. cae en polémico encuentro frente a Mario Cázares

Mario Cázares sorprendió a Julio César Chávez Jr. y lo venció por decisión técnica unánime en su pelea de peso semipesado realizada este viernes por la noche en el Grand Hotel Tijuana en Tijuana, México.

Cazares (12-0, 5 KOs) derrotó a Chávez (51-5-1, 33 KOs, 1 NC) en las tres tarjetas una vez que su programa de 10 asaltos fue detenido durante el sexto asalto debido a un corte sobre el ojo izquierdo de Chávez tras un cabezazo propinado por Cázarez.

El invicto ganó por puntajes de 59-54, 57-56, 57-56. Le dedujeron un punto por un cabezazo intencional durante el segundo round.

Ante la polémica, los abucheos y la molestia no se hicieron esperar entre los asistentes, quienes llamaron sucio y tramposo al rival del junior.

Chaves jr needs to just stop boxing because he’s tainting his dads name! #ChavezCazares #dazn pic.twitter.com/KxAwXe1FZI

— KuttyAngKonekted (@kuttyang) September 26, 2020