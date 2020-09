El mexicano Marcelo Flores se luce con doblete en victoria del Arsenal sub 18

El mexicano Marcelo Flores sigue sorprendiendo en las fuerzas básicas del Arsenal.

El mediocampista azteca se lució con un doblete en la victoria de los londinenses sobre el Crystal Palace en la tercera jornada de la competición.

Aunque el Palace, de la mano de Omilabu, abrió el marcador en el minuto 45, Flores empató el encuentro al minuto 59.

Su compañero Edwards amplió la ventaja, al minuto 66, pero el Palace, en busca de puntos para mantenerse en la pelea, empató gracias, otra vez a Omilabu, al 83.

Cuando todo indicaba que el encuentro terminaría empatado, apareció de nueva cuenta Flores para sellar el triunfo Gunner, al minuto 85.

#AFCU18 secured a 3-2 win over Crystal Palace in the U-18 Premier League today 👏

⚽️ Flores (59, 85)

⚽️ Edwards (66) pic.twitter.com/508kIIE0by

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) September 26, 2020