VIDEO: Sebastian Vettel sufre aparatoso accidente en GP de Rusia

La campaña de Ferrari en Fórmula 1 sigue siendo una pesadilla.

Ahora, durante el Gran Premio de Rusia, el alemán Sebastian Vettel sufrió un accidente que le costó su clasificación apenas en la Q2.

Vettel perdió el control de su auto e impactó contra el muro de la curva 4 cuando restaban menos de tres minutos en el cronómetro.

Su compañero de Ferrari Charles Leclerc le seguía de cerca y apenas evitó el auto de Vettel.

Afortunadamente el piloto salió por su propio pie, tras el accidente que provocó la bandera roja durante la clasificación.

“En la calificación estaba forcejeando con el coche, sobre todo en el primer sector, pero también estaba tratando de tomar un poco más de riesgos”.

“Obviamente no estoy contento, porque en comparación con la sesión de la mañana, tuve que luchar bastante con el coche por la tarde”, finalizó Vettel.

Ahora el alemán arrancará en el lugar 15 en una carrera en la que Lewis Hamilton buscará la corona de Michael Schumacher.

