VIDEO: Mourinho saca del sanitario a Eric Dier ¡en pleno partido!

Momentos sublimes del futbol. Es difícil que José Mourinho pase por desapercibido en un encuentro, y hoy no fue la excepción durante el duelo ante el Chelsea, en los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

El estratega portugués se robó los reflectores en un par de ocasiones. Primero por la discusión a distancia que sostuvo con Frank Lampard, director técnico del Chelsea, equipo que se puso arriba del marcador al minuto 19, tras la anotación de Timo Werner.

Old friends Lampard and Mourinho are exchanging a few words on the touchline here at the Tottenham Hotspur Stadium.

