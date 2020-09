México vs. Guatemala, ¿cuándo y dónde ver el partido?

Tuvieron que pasar más de diez meses para que la Selección mexicana volviera a jugar. Esta miércoles, el Tricolor de Gerardo Martino regresa a la acción, al enfrentar a Guatemala en la cancha del Estadio Azteca. Es importante recordar que el duelo se tenía pactado para medirse ante Costa Rica, país que declinó ante la situación de pandemia que se vive, por lo que los chapines levantaron la mano.

Si bien es un partido que no levanta emoción entre los aficionados al futbol, sí genera morbo, pues es el primer compromiso del combinado azteca en este 2020, año en el que no pudieron desarrollar la actividad agendada, debido a la pandemia del coronavirus. El Tata Martino convocó a puro jugador que milita en la Liga MX; es decir, esta ocasión no tendrán presencia los futbolistas que juegan en Europa.

La Selección mexicana llega como amplio favorito a su compromiso; sin embargo, no pueden caer en el exceso de confianza ante un rival que los ve como “potencia mundial”. Será la segunda ocasión que Guatemala enfrente al Tricolor en el Coloso de Santa Úrsula. La primera vez que ambos se midieron fue en el ya lejano 1977, en las eliminatorias mundialistas rumbo a Argentina 1978. En aquella ocasión, México los venció por 2-1.

El cuadro nacional llegará con dos bajas: Guillermo Ochoa e Iván Rodríguez, aunque sin duda alguna la ausencia más sensible será la del guardameta, quien se ha consolidado como titular indiscutible del arco Tricolor. Ante dicha situación, Gerardo Martino deberá escoger entre Alfredo Talavera, Hugo González y Rodolfo Cota, los tres atraviesan un gran momento con sus respectivos clubes.

Cabe mencionar que el duelo se jugará a puerta cerrada, ya que aún no permiten el acceso de la afición a los estadios.

Al concluir el compromiso ante Guatemala, la Selección mexicana se enfocará en la fecha FIFA de la próxima semana, en donde viajarán a Europa para enfrentar a Holanda y Argelia el siete y 13 de octubre, respectivamente.

¿DÓNDE VERLO?

Fecha: miércoles 30 de septiembre

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Canales de transmisión: Azteca 7 | Canal 5 | TUDN | Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las mejores acciones del choque..

