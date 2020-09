Mick Schumacher debutará en la F1 durante el GP de Eifel

Escuchar el apellido Schumacher es transportar la mente inmediatamente a la Fórmula 1, en donde Michael, siete veces campeón del mundo es una leyenda, al ser el máximo ganador en la historia del deporte motor, marca que -seguramente- alcanzará Lewis Hamilton esta temporada.

El legado Schumacher continuará, pues Mick, piloto de la Fórmula 2 e hijo de Michael, debutará oficialmente en el Gran Circo durante las prácticas libres del Gran Premio de Eifel, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre.

Mick Schumacher y Callum Ilott, los dos mejores pilotos en la Fórmula 2, tendrán la oportunidad de probarse en el primer entrenamiento de la decimoprimera parada de la temporada 2020 en la Fórmula 1. Su compañero Robert Shwartzman lo hará hasta el Gran Premio de Abu Dabi.

More on the news that @SchumacherMick, @callum_ilott and @ShwartzmanRob are all to make their F1 race weekend debuts in 2020

Schumacher and Ilott are up first – at next month's Eifel Grand Prix 🇩🇪#F1 #RoadToF1 https://t.co/Cf308B6C1U

— Formula 1 (@F1) September 29, 2020