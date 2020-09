Serena Williams se retira del Roland Garros por lesión

La tenista estadounidense Serena Williams, se ha retirado de Roland Garros debido a una lesión en un tendón de Aquiles que le impedirá participar en su duelo de segunda ronda contra la búlgara Tsvetana Pironkova.

"Me encanta jugar en París y adoro la tierra batida, así que quería hacer un esfuerzo. Sin embargo, tengo un problema con el tendón de Aquiles, me cuesta incluso andar y eso es un signo claro de que tengo que parar para intentar recuperarme", explicó Williams ante la prensa.

