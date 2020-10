Ciclista es separado de su equipo por comentarios a favor de Trump

Una nueva polémica alrededor del mundo del ciclismo.

El equipo Trek Segafredo separó “hasta nuevo aviso” al corredor estadounidense Quinn Simmons por comentarios en favor del presidente Donald Trump durante el debate entre el y el candidato Joe Biden.

Simmons contestó la publicación del periodista José Been con un comentario que puede ser considerado como racista.

“Mis queridos amigos estadounidenses, espero que esta horrible presidencia termine para ustedes. Y también para nosotros como (¿antiguos?) aliados. Si me sigue y apoya a Trump, puede irse. No hay excusa para seguir o votar por el vil, horrible, hombre", comentó Been, a lo que Simmons contestó con " adiós "con un emoji de una mano con tono de piel negra ondeando.

I like talented young bike racers as much as anyone, but I refused to cheer for anyone who supports a racist, hateful fascist like @QuinnSimmons9 does. I am officially rooting for everyone else. pic.twitter.com/FvYavmNULl

— Peter Flax (@Pflax1) September 30, 2020