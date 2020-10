Carlos González confirma positivo por Covid; se pierde el Clásico capitalino

Los rumores se confirmaron.

Carlos González afirmó que es uno de los dos casos positivos por Covid-19 de los Pumas por lo que se perderá el partido frente al América.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero paraguayo afirmó que presentó síntomas leves, pero ya se encuentra mejor y que apoyará a los universitarios desde su casa frente al acérrimo rival.

"Les comparto que desafortunadamente soy uno de los casos positivos a Covid-19. Quiero decirles que me he cuidado todo este tiempo, pero sabemos que a cualquiera le puede pasar. Será difícil no estar con mis compañeros en un partido tan importante, pero desde casa estaré apoyándolos y estoy seguro de que se logrará un buen resultado.

Gracias por sus muestras de apoyo, aunque presenté síntomas leves afortunadamente no prosperaron y me encuentro bien. Espero regresar muy pronto. Los invito a que no bajen la guardia y que sigan cuidando", escribió.

Por si no lo viste Irene Aldana supera la báscula y lista para enfrentar a Holly Holm

El delantero de 27 años ha disputado 12 encuentros en el torneo Guard1anes 2020, en donde ha marcado cuatro goles y ha sido la pareja perfecta para Juan Dinneno en el conjunto universitario.

Al igual que se perderá su convocatoria con la selección de Paraguay para afrontar las eliminatorias de Conmebol frente a Perú y Venezuela.